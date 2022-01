Em solidariedade às vítimas das enchentes nos municípios de sua área de abrangência, a Fiemg Regional Vale do Aço, através da campanha “Com solidariedade, superamos qualquer tempo ruim” está recebendo doações de colchões, roupas de cama, toalhas, travesseiros, itens de higiene pessoal, alimentos, material de limpeza, móveis e eletrodomésticos.

“Toda doação é de grande relevância e fará a diferença na vida de milhares de pessoas nesse momento. Vamos exercer nossa empatia e minimizar os impactos de tantas perdas”, ressaltou o presidente da entidade, Flaviano Gaggiato.

Interessados poderão doar os itens mencionados em um dos pontos de coleta até a próxima segunda-feira (31).

Pontos de coleta:

IPATINGA

– Fiemg – Av. Pedro Linhares Gomes, 5431 – Horto

– Sesi – Rua Venceslau Brás, 65 – Imbaúbas

– Cremac Madeireira – Av. José Júlio da Costa, 1560 – Iguaçu

– Arcon Engenharia de Climatização – Av. Brasil, 180, Iguaçu

CORONEL FABRICIANO

– Cremac Madeireira – Av. Magalhães Pinto, 1147 – Melo Viana

TIMÓTEO

– Ramac – Av. Alexandre Torquetti, 251 – Santa Terezinha

Em caso de doação em dinheiro, entrar em contato com a consultora de projeto social da Fiemg, Patrícia Barbosa, através do WhatsApp 31 98693-4228, para orientações.

MOBILIZAÇÃO

Ancorado à Defesa Civil local, regional e estadual, a Fiemg Vale do Aço juntamente com indústrias associadas aos seus sindicatos: Sindimiva, Sinpava e delegacias Sindivest e Sinduscon, além de indústrias não associadas, Rotary Clube de Ipatinga e da comunidade, doou no dia (23), para o município de Rio Casca 107 colchões, 150 itens de higiene pessoal, 60kg de arroz, 96 litros de água mineral, 24kg de feijão, 15 cestas básicas, 12 litros de leite, 116 itens de material de limpeza, cerca de 500 peças intimas, além de roupas e calçados.

“A iniciativa que contou com toda a logística por conta de empresa parceira, sem custo para o município, atenderá parte da demanda das 2mil pessoas altamente impactadas pelas fortes chuvas”, explica Patrícia Barbosa.

A campanha para arrecadar doações a outros municípios continuará nas próximas semanas. Mais informações através do WhatsApp 31 98693-4228 ou e-mail patrícia.barbosa@fiemg.com.br