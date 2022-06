A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) – Regional Vale do Aço, reuniu na noite dessa quinta-feira (2), profissionais da imprensa local e regional para celebrar o “Dia da Imprensa”. O tema foi uma festa mexicana, que teve os tradicionais pratos do país como: guacamole, chilli com carne, tortilllas e nachos, além de outras variadas opções de petiscos.

Estiveram presentes no evento, o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato, o assessor da presidência, Pedro Henrique Mota Costa, responsável pelo setor de Comunicação e diversos profissionais de vários veículos de comunicação do Vale do Aço.

Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, agradeceu à todos pelo apoio à entidade. “Agradeço a cada um de vocês pelo apoio nas coberturas dos eventos, entrevistas e consequentemente, pela mídia espontânea gerada ao longo dos anos. Vocês são essenciais na contribuição do desenvolvimento da indústria regional”, agradeceu em nome da equipe.

Veja os registros do fotógrafo Rodrigo Zeferino: