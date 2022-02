Em apoio aos trabalhos de arrecadação às vítimas das chuvas, a Fiemg Regional Vale do Aço, juntamente com os sindicatos industriais, entidades e empresas parceiras, voluntários e comunidade realizou na última semana a entrega de itens para minimizar os impactos a centenas de famílias atingidas nos distritos de Vista Alegre em Rio Casca e Águas Férreas, em São Pedro dos Ferros, cidades que fazem parte da sua área de abrangência.

Flaviano Gaggiato, presidente da entidade, ressaltou a relevância da campanha. “Desde o fim do ano passado, quando as tempestades tiveram início com mais força no estado, a Fiemg tem empenhado diversas ações solidárias com a compra de alimentos, kits de higiene, colchões e eletrodomésticos. No Vale do Aço a campanha iniciou no dia 11 e encerrou no dia 31 de janeiro com um saldo bastante positivo e a certeza de que juntos somos mais fortes”, endossou.

A campanha “Com solidariedade superamos qualquer tempo ruim” foi dividida em duas etapas visando beneficiar o maior número das mais de 700 famílias atingidas nesses dois municípios. De acordo com a consultora de projeto social da Fiemg, Patrícia Barbosa, socorrer prioritariamente os municípios mais distantes dos grandes centros com agilidade e apoio da rede de voluntariado e da defesa civil foi a estratégia adotada. Foram arrecadados 285 litros de água mineral, 185 litros de produto de limpeza, mais de 1 tonelada de roupa em bom estado de uso, calçados e roupas de cama, 265 itens de higiene pessoal e mais de 3 toneladas de alimentos, 330 travesseiros, 2 tvs, além de utensílios domésticos e 107 colchões.

Segundo Patrícia, a entrega diretamente na sede dos municípios contribuiu sobremaneira para os socorros iniciais e essa logística ficou a cargo de uma indústria parceira que, se responsabilizou pela coleta e efetiva entrega. “Todo engajamento foi muito positivo. Porém, as chuvas continuam e os problemas não acabaram. O apoio de todos se mantém como essencial para minimizar a dor dessas famílias e municípios altamente impactados.”, justificou.

Para São Pedro dos Ferros além dos itens acima, foram doados pela Fiemg, 70 carteiras escolares que contribuirão para o início do ano letivo. “Tivemos 113 famílias, mais de 200 pessoas afetadas pelas fortes chuvas. Somos gratos por essas doações. Que Deus continue abençoando cada uma dessas pessoas que estão estendendo a mão aos que estão passando por este momento difícil”, agradeceu o prefeito de São Pedro dos Ferros, Newton Avelar.

“Estamos muito felizes com o apoio da Fiemg na ação de restabelecimento no povoado de Vista Alegre. Toda ajuda humanitária enviada, como colchões, roupas, produtos de higiene pessoal, limpeza, água e outros foram de suma importância. Realizamos toda a distribuição de forma rápida e objetiva. Toda a comunidade sente-se grata com a iniciativa da Fiemg e parceiros”, pontuou Amon Cosmo Moreira, secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e voluntário na Defesa Civil de Rio Casca.