O jornal Folha de S. Paulo cometeu uma gafe de proporções “monárquicas” na manhã desta segunda-feira (11). O veículo publicou a morte da rainha Elizabeth II, sendo que a monarca está viva e prestes a completar 96 anos no próximo dia 21.

É comum na imprensa ter um obituário previamente pronto para grandes personalidades, faltando apenas detalhes como dados e idade. No caso da rainha Elizabeth, até no Reino Unido existe um forte esquema preparado para o anúncio da partida da monarca, com detalhes como a gravata que será usada pelo responsável pela notícia.

A Folha mostrou que também já está preparada para quando esse dia chegar, no entanto, precipitou-se. A matéria já foi retirada do ar, porém, fazendo valer que o print é eterno, os internautas não perdoaram o ato falho.

– Parece que a Folha quer matar a rainha Elizabeth! Panfletinho infame – disse uma internauta.

– Segundou na Folha – ironizou outro.

– Rainha Elizabeth acabou de superar Jesus. Morre e ressuscita 3 minutos depois…- zombou um usuário.

Com a repercussão, o veículo publicou uma errata:

Devido a um erro técnico, a Folha publicou por engano, na manhã desta segunda-feira (11), um obituário da rainha Elizabeth 2ª, do Reino Unido. É de praxe no jornalismo preparar com antecedência textos acerca de cenários possíveis e/ou prováveis, como a morte de líderes mundiais, celebridades e pessoas públicas.

A Folha lamenta o erro. O conteúdo foi retirado do ar.

Fonte: Pleno.News