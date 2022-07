O primeiro KC-30, futura aeronave de reabastecimento aéreo no padrão A330 MRTT, recebeu a pintura da Força Aérea Brasileira (FAB) na Irlanda. O comandante da Aeronáutica, brigadeiro Baptista Junior, publicou a primeira imagem do Airbus A330-200 exibindo o padrão visual da FAB nessa quarta-feira (13).

O jato widebody receberá a designação FAB2901 e está seguindo para os Estados Unidos, onde será entregue oficiamente, explicou Baptista.

A previsão de pouso no Brasil está marcada para o dia 26 de julho, na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, onde a aeronave e o segundo KC-30 farão parte do Esquadrão Corsário.

Os dois A330-200 foram adquiridos junto à Azul SA, holding que controla a companhia aérea brasileira. Ambos foram fabricados em 2014 e não pertenciam à empresa, que os adquiriu de arrendadores.

O KC-30 FAB2901 é originalmente o PR-AIS, que voou com as cores parciais da Azul até o ano passado. Já o FAB2902 pertencia à Avolon e estava armazenado em Tarbes, na França, até o começo do mês, quando teria voado até Perpignan, no mesmo país. A aeronave chegou a operar pela Avianca Brasil com o registro PR-OCK.

A FAB pagou US$ 80,6 milhões pelos dois jatos comerciais, mas ainda precisa negociar a conversão de ambos para receberem o equipamento de reabastecimento em voo e outras adaptações desenvolvidas pela Airbus para o padrão MRTT (inglês Multi-Role Tanker Transport). A previsão é que o primeiro deles comece a operar nesse novo formato em 2024.

Com informações da Airway