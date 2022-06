A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), entidade beneficente de assistência social, acaba de divulgar seu Relatório Anual de Sustentabilidade referente ao ano de 2021. O documento reúne o desempenho econômico e social da instituição e o resultado das principais iniciativas e projetos do período. Em mais um ano sob impacto da pandemia da Covid-19, a FSFX mostrou sua capacidade de atuar em contextos adversos e gerou resultados que refletem diretamente na qualidade de vida e desenvolvimento humano.

Disponível no website da Fundação São Francisco Xavier, o relatório anual apresenta a governança da Instituição e o ciclo de atividades vivenciadas em mais um período de aprendizado com a pandemia do novo coronavírus.

APRENDIZADO

Após a reorganização operacional, a FSFX absorveu com estratégia e maturidade, os desdobramentos da crise sanitária, refletidos em toda a cadeia produtiva das áreas nas quais atuamos. “Rapidamente adotamos ações em diferentes níveis da gestão, implementando práticas alinhadas aos nossos objetivos e executando medidas planejadas em conformidade com a manutenção da excelência na prestação dos nossos serviços. Tais iniciativas garantiram a continuidade das atividades desenvolvidas por um efetivo comprometido com a qualidade da assistência”, ressaltou o diretor-presidente da Fundação São Francisco Xavier, Salvador Prado Júnior.

Para assegurar a qualidade intrínseca à atuação das suas unidades, a Fundação utilizou de recursos disponíveis, próprios e provenientes do poder público em um exercício contínuo para o desempenho sustentável. Nos hospitais geridos pela FSFX, foram mantidos os serviços com interrupções pontuais, necessárias à redução de fluxos de pessoas.

QUALIDADE

Em 2021 a Fundação manteve o nível de evolução da qualidade assistencial que podem ser comprovadas pelas recertificações e pelas premiações alcançadas em nossas unidades.

No Hospital de Cubatão (HC), a elevação na certificação da ONA, em nível dois, representa a continuidade nas estratégias da gestão. A Acreditação ONA é um método de avaliação e certificação que busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, promover a qualidade e a segurança de assistência no setor da saúde, reconhecidos internacionalmente.

Paralelamente, a manutenção da aprovação superior a 97% em pesquisa realizada diretamente com usuários do Hospital Municipal Carlos Chagas (HMCC), em Itabira, e a renovação do contrato de gestão com o Hospital e Maternidade Vital Brazil (HMVB), em Timóteo, indicam que a Fundação atua de forma assertiva na condução de suas atividades.

EDUCAÇÃO

Sob a gestão da Fundação Educacional São Francisco Xavier (FESFX), as unidades de ensino receberam investimentos em tecnologias e melhorias. O retorno seguro às aulas no modelo híbrido exigiu adaptações significativas em estruturas, equipamentos, mobiliário, além de um esforço das equipes que garantiram ao cliente a decisão individual por aulas presenciais ou remotas.

O relatório traz com detalhes os resultados consolidados em 2021. “Trata-se de uma capacidade adaptativa coletiva, inerente à nossa Fundação, que, mesmo diante de atribulações atípicas, mantém-se firme na missão de reinventar a saúde e a educação, para transformar vidas”, pontua Salvador Prado Júnior.

Acesse: www.fsfx.com.br e confira na íntegra o Relatório Anual de Sustentabilidade 2021 da Fundação São Francisco Xavier.