Nas maternidades das unidades hospitalares da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), o primeiro bebê a nascer foi um menino. A mãe, Ana Júlia Araújo, natural da cidade de Coronel Fabriciano, deu luz a um menino, às 3h36 do dia 1º de janeiro de 2022, no Hospital Márcio Cunha. Seu bebê nasceu com 3,464kg, 50,2 cm e já tem nome: Rogério.

No Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira, Dayse Rosa Alves de Carvalho teve seu filho às 6h35, do dia 1º. A criança nasceu pesando 3,4kg. Coincidentemente, no Hospital de Cubatão, na Baixada Santista, Anne Karoliny Bispo, também teve seu bebê às 6h35, do dia 1º; uma menina que nasceu com 2.820 kg e 46 cm. Vale ressaltar que a maternidade de Cubatão é a única na cidade.

Já no Hospital e Maternidade Vital Brazil, em Timóteo, o primeiro bebê da maternidade chegou no dia 2 de janeiro às 9h15. A filha de Jhenneffher Marimar Ataíde, nasceu pesando 3kg e medindo 46 cm.

CUIDADOS ASSISTENCIAIS

Nas maternidades das unidades hospitalares da FSFX as mamães têm a tranquilidade de contar com a prática do Alojamento Conjunto. Trata-se de um sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanece com a mãe, 24h por dia, num mesmo ambiente, até a alta hospitalar. Isso possibilita a prestação de todos os cuidados assistenciais, bem como a orientação à mãe sobre a saúde do binômio mãe e filho.

Mães e pais recebem, ainda, todas as informações e os encaminhamentos necessários para fazer, com os recém-nascidos, os testes do coraçãozinho, olhinho, orelhinha e pezinho, realizados no próprio Hospital.

Na maternidade, a equipe de enfermagem orienta quanto à importância do aleitamento materno, cuidados básicos ao recém-nascido e prevenção de acidentes.