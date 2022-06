A população de Timóteo já pode contar com um espaço na cidade, para atendimento de alta complexidade no tratamento de doenças renais crônicas. A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), entidade beneficente de assistência social, inaugurou ontem (29), o Centro de Terapia Renal Substitutiva e 10 leitos de UTI pediátrica do Hospital e Maternidade Vital Brazil.

A solenidade contou com a presença do presidente da FSFX, Salvador Prado Júnior, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, deputados, autoridades locais, representantes da área da saúde e da Fundação. O grupo visitou as instalações do Hospital e Maternidade Vital Brazil e a nova unidade de Hemodiálise e, ao final da visita o presidente da FSFX, o prefeito de Timóteo e o governador de Minas e o descerraram as placas de inauguração.

O investimento foi de cerca de R$ 10 milhões em infraestrutura, maquinário, tecnologia de ponta e capacitação de pessoal. Com localização privilegiada, o prédio de 1450 m² fica em frente ao Hospital e Maternidade Vital Brazil, no bairro Timirim. A estrutura conta com 35 cadeiras de diálise e tem capacidade diária de atendimento de 200 pessoas em tratamento de hemodiálise. A equipe multidisciplinar é formada por cerca de 60 profissionais diretos e indiretos, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, nutricionistas, psicólogos, auxiliar administrativo, auxiliar de higienização e equipe de segurança.

Por meio de uma parceria da prefeitura municipal de Timóteo, do Governo do Estado de Minas Gerais e do Governo Federal, no Hospital e Maternidade Vital Brazil, os 10 leitos de UTI pediátrica reforçam nossa assistência à saúde com um suporte completo de alta complexidade ao paciente, beneficiando diversas famílias que utilizam o serviço.

O presidente da FSFX, Salvador Prado Júnior, destaca que esse é um novo momento da saúde de Timóteo e região. “Estamos muito felizes em trazer a primeira unidade de hemodiálise e mais comodidade aos pacientes, pois não precisarão mais se deslocar três vezes por semana para outro município. O paciente ganha em segurança, conforto e qualidade de vida, conceitos que fazem parte do nosso tratamento humanizado e de assistência integral à saúde”, ressalta.

HABILITAÇÃO

No dia 25 de abril, a Portaria de nº 935, do Ministério da Saúde, habilitou o Centro Avançado em Saúde como Unidade de Atenção Especializada em Doença Renal Crônica (DRC), que contempla serviços de atendimentos de hemodiálise, diálise peritoneal e nos estágios 4 e 5 (pré-dialítico).

Alessandra de Sousa Andrade Martins, Coordenadora de Assistência do Hospital e Maternidade Vital Brazil, explica que, para conseguir essa habilitação, a unidade passou por vistorias onde foram verificadas as condições de infraestrutura, tratamento da água e composição da equipe de atendimento.

“Atendemos todas as resoluções do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com a autorização de funcionamento, estamos aptos a atender com eficiência aos pacientes renais crônicos que necessitam de hemodiálise”, completa.