Durante toda a pandemia da Covid-19, os profissionais da área da saúde têm sido essenciais para levar assistência e humanização aos pacientes e familiares. Como forma de agradecer e valorizar pelos excelentes serviços prestados, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX), realizou no último dia 15 de março, um dia especial dedicado aos seus colaboradores em todas as suas cinco unidades hospitalares. Com o tema “Onde há cuidado, você está presente”, a ação levou carinho e conforto a esses profissionais.

Para o superintendente do Hospital Márcio Cunha (HMC), Dr. Bruno Nunes Ribeiro, os colaboradores merecem toda forma de homenagem. “O colaborador da FSFX é o nosso maior patrimônio, nosso grande orgulho. As equipes estão sempre a postos para encarar o que quer que venha. Mesmo diante de tantas incertezas estiveram ali na busca diária pelo cuidado humanizado, com acolhimento e prestando serviços de excelência”.

Durante todo o dia, os hospitais Márcio Cunha, unidade I e II (Ipatinga), Hospital Municipal Carlos Chagas (Itabira), Hospital e Maternidade Vital Brazil (Timóteo) e Hospital de Cubatão (Cubatão/SP) promoveram ações como aulas de yoga, spa day (massagem, drenagem e higienização facial, design de sobrancelha, depilação); atrações culturais com apresentação de música ao vivo; saúde ocupacional; cultos ecumênicos, dentre outros.

A enfermeira Luciana Rodrigues Santos Coutto acredita que as homenagens são importantes e estimulam o trabalho. “Motivados e comprometidos unimos força, enfrentamos desafios. Com muito orgulho digo que somos parte dessa história de luta e de glória. Esse movimento é mais um gesto de reconhecimento a toda a dedicação e compromisso prestados durante a pandemia”, comenta.

A gerente executiva do Hospital Municipal Carlos Chagas, Andrea Maria de Assis Cabral, enfatizou o orgulho que sente do time de colaboradores da Fundação. “Essa campanha reforça o quão valiosos são os profissionais da linha de frente na luta contra a covid-19 e esse foi mais um momento para celebrarmos com eles e agradecermos pelo trabalho e dedicação nesses dois últimos anos. Eles são muito importantes e, por isso, merecem toda a nossa gratidão”, concluiu.