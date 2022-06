A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), entidade beneficente de Assistência Social, recebeu hoje, 14 de junho, uma turma de estagiários em seu Programa de Inovação. A equipe de 10 estudantes vai atuar em áreas diversas da fundação, sempre divididos em duplas, sendo elas: assistencial (hospitais), soluções (operadora, Centro de Odontologia Integrada e Vita), relacionamento com o cliente, backoffice (Administração Financeira e Executiva) e inovação. O período de estágio é de 15 meses, podendo ser prorrogado ou havendo possível efetivação.

Os novos estagiários participaram de uma rígida seleção e são de áreas distintas como Engenharia de Controle e Automação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Produção, Radiologia, Gestão de Serviços de Saúde, Engenharia da Computação, Enfermagem e Publicidade e Propaganda.

“A Fundação é um grande ambiente profissional, que promove o desenvolvimento do colaborador, haja vista que somos estagiários e junto ao nosso curso é valioso este processo de aprendizagem e troca de saberes que vamos conquistar no setor de Inovação”, disse o estagiário Lucas Alves Evangelista.

Segundo o especialista de Inovação, Eloizio Neves, “O Programa de Inovação tem como objetivo formar pessoas para enfrentar desafios e que estejam abertas a novidades para que possam contribuir para uma cultura interna de inovação da FSFX. Ele foi concebido observando as tendências de mercado, principalmente as novas soft skills esperadas de colaboradores”. Soft skills são habilidades comportamentais relacionadas a maneira como um profissional lida com o outro e consigo mesmo em diferentes situações.

“Estamos atentos aos novos cenários de tecnologia e modelos de gestão. Por isso, estamos trazendo pessoas jovens e inovadoras para esse programa. O nosso intuito é que elas possam se tornar pessoas difusoras de metodologias ágeis e em soluções inovadoras de problemas nas áreas de atuação, visando maior produtividade e melhoria de processos. Também é uma excelente oportunidade para ter um banco de talentos com profissionais que venham somar à equipe e contribuir com uma Fundação mais moderna e antenada aos novos tempos”, frisa o gerente de Tecnologia da Informação e Inovação Hecio Silva Moronari Júnior.