O Grupo Espírita Caridade (GEC) promove nos dias 17 e 18/09, na rua Nova Almeida, 158 no bairro Vila Ipanema em Ipatinga, um seminário que trata da prevenção e posvenção do suicídio. Com o tema: “Suicídio, precisamos falar disso” a palestra tem como objetivo instruir e prestar atendimento fraterno à ideação suicida e aos familiares de pessoas que cometeram suicídio. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia.

SETEMBRO AMARELO

Atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio, pode salvar vidas. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha.

A informação e a ajuda ao próximo, é a melhor saída para lutar contra esse problema tão grave. É muito importante que as pessoas saibam identificar que alguém está pensando em se matar e a ajude, tendo uma escuta ativa e sem julgamentos, mostrar que está disponível para ajudar e demonstrar empatia, principalmente levando-a ao médico psiquiatra, que vai saber como manejar a situação e salvar esse paciente.

O evento será aberto ao público e terá como expositor o psicólogo, Arnaldo Chaves Somavilla, que atua na Associação Médico Espírita de Minas Gerais (AMEMG). Ele trará seu conhecimento médico e doutrinário, além de sua experiência clínica.

Serviço:

Seminário sobre prevenção e posvenção do suicídio.

Dia: 17 de setembro (sábado) a partir das 19h.

Dia: 18 de setembro (domingo) das 8h as 12h.

Local: GEC – Rua Nova Almeida, 158 – bairro Vila Ipanema – Ipatinga.

Doação de 1 litro de leite.