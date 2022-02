Na noite dessa quarta-feira (23), o hotel Panorama Tower, em Ipatinga, foi palco do encontro “Empresários pelo Brasil” que recebeu o general Mário Araújo, ex-secretário de Justiça e Segurança Pública do governo de Minas. Cerca de 100 empreendedores participaram da reunião, coordenada pelo Movimento Verde Amarelo Vale do Aço.

O palestrante foi o General Mário Araújo, que discorreu sobre o tema: “Pátria em perigo – A face oculta das ideologias”. Mario Lucio Alves de Araujo, de 64 anos, é general de Divisão da reserva do Exército. Ele era o responsável pela interlocução com as forças policiais mineiras e com o Corpo de Bombeiros.

“Momentos como este são muito importantes pra gente entender melhor como funciona a engrenagem social do nosso país. Ficou claro que o preço da liberdade é, realmente, a eterna vigilância. O encontro foi muito positivo”, avaliou o empresário Gilberto Menezes.