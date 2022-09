O público ficou confuso após uma falha técnica durante a transmissão do Jornal Nacional, da TV Globo dessa quinta-feira (22), em que segundos depois de uma chamada do Jornal Nacional, com Renata Vasconcellos, foi exibido um trecho do Jornal da Record. O caso aconteceu em Florianópolis (SC), antes da exibição do horário eleitoral gratuito.

Depois de apresentar os destaques da edição, a imagem da jornalista e apresentadora do JN, Renata Vasconcellos, foi substituída pelo anúncio da propaganda eleitoral. Quando a tela azul saiu do ar, porém, a TV Globo transmitiu a imagem que mostrava o encerramento do Jornal da Record.

No Twitter, um perfil especializado em televisão explicou que a falha aconteceu porque o programa eleitoral em Santa Catarina é transmitido pela emissora NDTV Record, afiliada da Rede Record.

Por isso, a afiliada da TV Globo precisa sintonizar no outro canal para exibir o horário eleitoral gratuito. No processo, é possível que alguém tenha mudado o canal antes da hora, fazendo com que as imagens de encerramento do Jornal fossem exibidas.

Confira o vídeo:

https://twitter.com/CriciumaPlay/status/1573100843951620096?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1573100843951620096%7Ctwgr%5E5e753b4285cda2a9a69ad7253ac52ee8f0467705%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.terra.com.br%2Fdiversao%2Ftv%2Ftv-aberta%2Fglobo%2Ferro-faz-jornal-nacional-exibir-trecho-do-jornal-da-record8b82b38da5ffb3a2dd3fea422a8bc285gprgf39f.html

Com informações Terra.