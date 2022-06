A 46ª reunião da Agenda de Convergência do Vale do Aço (ACVA) realizada na segunda-feira (6), de forma virtual, avaliou com otimismo o anúncio do retorno da ligação áerea, Ipatinga-São Paulo. A nova rota será operada pela Gol, com quatro voos semanais. Os voos, a partir do dia 9 de setembro, serão direto do Aeroporto Regional do Vale do Aço para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Para Ronan Fernandes, superintendente do aeroporto regional do Vale do Aço e membro da ACVA, essa conquista é muito positiva para a região. “A Infraero desde que assumiu o aeroporto do Vale do Aço trouxe uma perspectiva de desenvolvimento com melhorias operacionais e de segurança e um dos pilares dessa gestão é justamente novas rotas e destinos”, explicou.

De acordo com Ronan essa iniciativa insere o aeroporto na malha aérea de uma das maiores companhias do país. “Estamos proporcionando à população do Vale do Aço se conectar ao maior aeroporto do Brasil, com voos quatro vezes por semana, chegando à capital paulista com 2h, sem escala e em Guarulhos realizar alguma escala e conexão para qualquer outra parte do mundo”, justificou.

Além da vinda da Gol para o Vale do Aço, o eixo Infraestrutura segue otimista após a visita do ministro da infraestrutura, Marcelo Sampaio, no dia 25/05, onde percorreu o trecho da Ponte da Prainha, em Antônio Dias, para visita técnica nas obras de duplicação da BR- 381.

De acordo com Luciano Araújo, coordenador do eixo, o ministro firmou o compromisso que não medirá esforços para que o trecho seja revitalizado e afirmou as lideranças que o acompanhavam que “Conhecendo o trecho aumenta nosso senso de urgência!” A expectativa é que o edital de concessão da 381 saia no mês de agosto deste ano.

SEGURANÇA

Outro eixo que segue colhendo bons frutos é o de Segurança. Segundo o Chefe do 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga, delegado geral, Gilmaro Alves Ferreira, somente este ano estão sendo investidos mais de R$ 4 milhões em diversas obras de ampliação, reformas, melhorias e construções nas Unidades Prediais subordinadas ao Departamento de Ipatinga.

“Todos os investimentos são decorrentes de verbas parlamentares destinadas pelos deputados de nossa região à Polícia Civil, além de verba referente a acordo com a Vale”, pontuou.

Outra ação é em relação às diretrizes da atual gestão do Departamento, no que diz respeito à finalística da Policia Civil, dentre elas a digitalização completa das medidas protetivas de urgência, utilização de tags de assinatura, implantação de oitivas no modelo áudio e vídeo. “Já está em fase experimental a implantação do plantão digital, que consiste no atendimento de ocorrências por Delegados de Polícia através de videoconferência, o que amplia o atendimento a diversas comarcas, além de outros projetos em andamento”, completou.

Para Flaviano Gaggiato, presidente da Fiemg Regional Vale do Aço e coordenador da Agenda de Convergência, as conquistas são conjuntas e quem ganha é a região. “Temos conquistado cada vez mais visibilidade em uma Agenda apartidária, unida e com objetivos focados em oportunidades e desenvolvimento para a região”, concluiu.