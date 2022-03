Golpistas estão mais uma vez atuando para aplicar golpes milionários em leilões. Uma cópia do site da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) foi criada com nomes falsos de leiloeiros com o objetivo de enganar cidadãos que, porventura, buscam a compra de bens por meio de leilões. Sites de Juntas Comerciais de outros estados, como São Paulo e Ceará, também foram alvos dos golpistas.

Logo após tomar conhecimento dos fatos, a direção da Jucemg acionou a Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes (DEIF), que já destacou uma equipe que está atuando no caso.

Mais uma vez, a Jucemg alerta sobre a ocorrência destes golpes e recomenda aos usuários que, antes de se inscreverem em leilões eletrônicos / on-line, verifiquem a veracidade do endereço do site, do leiloeiro e do processo.

O único link que deve ser acessado para informações sobre leiloeiros oficiais, que está no site oficial da Jucemg, é o seguinte:

jucemg.mg.gov.br/pagina/139/leiloeiros-oficiais.

ATENÇÃO

Estes são alguns dos links falsos que estão sendo utilizados pelos golpistas:

www.jucemg-mg.org/index.html

institucional.jucesp-sp.org

jucec-ce.org

– Não clique em links desconhecidos;

– Não instale aplicativos antes de fazer uma consulta e ter segurança a respeito;

– Não acesse sem segurança e desconfie sempre de leilões on-line.