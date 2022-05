O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), entrega, na próxima quinta-feira (26), 500 moradias a famílias de baixa renda de Coronel Fabriciano. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Daniel Ferreira devem participar da cerimônia de inauguração do Residencial Buritis, que vai beneficiar cerca de 2 mil pessoas com a casa própria.

O empreendimento integra o Programa Casa Verde e Amarela e recebeu R$ 37,5 milhões em investimentos federais, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo que R$ 30,1 milhões foram repassados desde 2019, o que representa 80,31% do total.

O conjunto habitacional conta com 25 blocos, cada um com 20 apartamentos, divididos entre térreo e quatro andares. O condomínio conta com infraestrutura completa, com drenagem, esgoto, água, pavimentação, energia elétrica, iluminação pública e transporte público. Nas proximidades, há postos de saúde e de segurança, escolas e creches.

O evento será transmitido ao vivo pela EBC e pelas redes sociais do Planalto.

Serviço:

Cerimônia de Entrega do Residencial Buritis

Data: 26 de maio de 2022

Hora: 16h

Local: Rua Vereador José Antunes Barbosa, 505 – Bairro São Vicente – Coronel Fabriciano