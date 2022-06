O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), autorizou, nesta terça-feira (14), a liberação de mais de R$ 1,5 milhão a oito cidades de Minas Gerais atingidas por desastres naturais. As portarias com o detalhamento dos recursos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Das oito cidades, sete foram afetadas por chuvas intensas. Para Ponte Nova, serão repassados R$ 410,1 mil para o restabelecimento de pontes, vias e bueiros. Já o município de Pocrane terá acesso a R$ 346,8 mil para o restabelecimento da normalidade de curso d´água, retirada de barreiras e reconstrução de ponte.

Para Piedade de Ponte Nova, serão repassados R$ 296,6 mil para restabelecimento de acesso e construção de muros. Já Vargem Alegre receberá R$ 224,5 mil para o recapeamento de trechos danificados pelo desastre e construção de pontes e bueiros.

Também serão repassados R$ 143,1 mil para Cataguases, que usará os recursos no restabelecimento de cobertura; R$ 50 mil para São Francisco, para reparo de ponte e reforma de bueiros, e R$ 11,2 mil para Matutina, para restabelecimento de ponte e escola.

Por fim, o município de Campanário, atingido por vendavais, terá R$ 18,8 mil para o restabelecimento de parte do sistema de drenagem.

COMO SOLICITAR RECURSOS FEDERAIS

Após a concessão do status de situação de emergência pela Defesa Civil Nacional, os municípios atingidos por desastres estão aptos a solicitar recursos do MDR para atendimento à população afetada. As ações envolvem restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados.

A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a especificação do montante a ser liberado.

CAPACITAÇÕES DA DEFESA CIVIL NACIONAL

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do S2iD, a partir do Plano de Capacitação Continuada em Proteção e Defesa Civil. As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo. Confira neste link a lista completa dos cursos de capacitação.