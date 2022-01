O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) e do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG), tem atuado de forma constante no enfrentamento aos problemas causados pelas chuvas que têm atingido o estado nas últimas semanas.

O processo de doação de materiais como vigas metálicas, bueiros e mata-burros foi intensificado e simplificado com as orientações recém-publicadas, focadas principalmente nos municípios em estado de calamidade ou situação de emergência.

Um exemplo é o município de Salto da Divisa, na fronteira com o estado da Bahia, que tem sofrido com as chuvas e foi atendido com a doação de 16 metros de bueiros metálicos.

Desde 2019, foram doados 29 conjuntos de vigas, 1.072 metros de bueiros e 2.235 mata-burros a 211 municípios mineiros, principalmente para a manutenção e conservação de estradas vicinais de rota escolar e de escoamento de produção.

DEMANDAS

Além disso, os materiais também são utilizados para atendimento a demandas emergenciais do próprio DER-MG, para restabelecimento do fluxo nas estradas mais afetadas pelas chuvas.

“Nossas equipes estão empenhadas em atender com agilidade as demandas de doações de materiais e os municípios mais atingidos pelas chuvas são a prioridade. Em 2020, conseguimos atender mais de 200 prefeituras e continuamos à disposição para ajudar as regiões que precisam do nosso apoio nesse momento”, afirma o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato.

Os detalhes sobre o decreto de doações de materiais podem ser acessados neste link.

ATUAÇÕES NAS RODOVIAS

As equipes de manutenção do DER, principalmente as localizadas nas cidades polo de Montes Claros, Brasília de Minas, Jequitinhonha, Governador Valadares, Pedra Azul, Teófilo Otoni, Janaúba, Salinas e Capelinha, permanecem em regime de plantão junto às Defesa Civil Estadual e Municipal no atendimento às ocorrências. Desde o início do período chuvoso, mais de 150 ocorrências já foram atendidas nas estradas afetadas.

Durante curtos períodos de estiagem, os agentes promoveram a retirada de barreiras, corrigiram erosões de aterros, taludes e no encabeçamento de ponte, além de atuarem com medidas emergenciais em estradas não pavimentadas e na realização de sinalização de desvios e correções em rodovias pavimentadas.

O trabalho não para por aí. As equipes também têm atuado em pontos com rompimento de pista e reforçado a fiscalização da restrição de peso em pontes, no intuito de garantir a segurança de quem trafega pelas estradas mineiras durante o período chuvoso.

Um exemplo dessa atuação ocorre na MGC-342, no trecho entre Salinas e Coronel Murta, no qual 11 pontos passam por limpezas de pista, com a remoção de barreiras e árvores; além da correção de duas erosões.

Já na Regional Araçuaí, entre Virgem da Lapa a Ijicatu, as rodovias CMG-367, MG-114 e LMG-677 registraram 36 quedas de barreiras e quase todas já foram retiradas pelas equipes.

Além de monitorar a malha rodoviária estadual pavimentada e a não pavimentada, equipes de manutenção do DER também trabalham junto às prefeituras na desobstrução de rodovias vicinais, que são aquelas que interligam o município aos distritos e localidades.