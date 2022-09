As comemorações do bicentenário da Independência no Vale do Aço, será marcada por uma grande motocarreata, que está sendo organizada pelo Movimento Verde Amarelo Vale do Aço (Mova) e apoiadores do presidente Bolsonaro. De acordo com os organizadores do evento, o início da concentração será às 8h, no morro da Usipa, em Ipatinga. De lá, os veículos seguirão para o Parque Ipanema, onde acontecerá o desfile cívico.

Segundo Joel Souto, da coordenação do Mova, será mais uma oportunidade para os conservadores participarem deste grande evento, sinalizando patriotismo e apreço pela liberdade e democracia. “Mais uma vez, atenderemos à convocação do nosso presidente, de forma pacífica e ordeira. A exemplo de outras manifestações, a nossa região voltará a fazer parte da agenda nacional por eleições limpas e transparentes”, disse.

A programação prevê que as carreatas dos municípios vizinhos também se concentrem às 8h, nos pontos tradicionais: em Timóteo (Praça do Coreto), Coronel Fabriciano (Polivalente), Santana do Paraíso (Praça da Matriz) e Cidade Nova (Posto de Saúde). Compõem o Mova os seguintes grupos conservadores regionais: B38 Vale do Aço; Guerreiros Voluntários; Direita Minas Fabriciano; União Juventude Patriota; Ouvidoria Popular; Conservadorismo Ipatinga; Voz do Povo; Mulheres em Defesa da Família; Frente Vale do Aço; Movimento Direita Leste; Vale do Aço nas Ruas; Direita Minas Ipatinga; Cidadania, Política e Fé.