Cases de sucesso, geração de novos negócios, networking, oficinas, palestras com temas sobre empregabilidade, empreendedorismo, marketing digital e atrações culturais. São essas as atividades propostas para a primeira edição de Ela nos Negócios, feira de empreendedorismo feminino que ocorre no dia 29 de setembro, em Uberaba. O evento será realizado às 14h no centro Cultural Sesi Minas de Uberaba e conta com apoio do Sine, Sebrae e Prefeitura de Uberaba.

A primeira edição do evento teve a participação do Grupo Petrópolis na construção da ideia e das pautas do projeto. A feira será um espaço para reunir mulheres que já empreendem, aquelas que pretendem iniciar um novo negócio ou que estão à procura de recolocação profissional. O objetivo é ampliar a divulgação de seus trabalhos, além de gerar negócios e troca de experiências.

O Grupo Petrópolis valoriza a participação e o apoio em projetos dessa natureza, devido a crescente importância da inclusão de minorias no mercado de trabalho, especialmente das mulheres. Além disso, o Grupo preza por uma relação de aproximação e melhoria contínua com as comunidades onde está presente. Dessa forma, a empresa consolida seu engajamento no desenvolvimento social dos ambientes em que atua e contribui para um futuro melhor para todos.

“Organizamos um mezanino exclusivo com o objetivo de auxiliar e prestar consultoria às mulheres que buscam se inserir ou se reinserir no mercado do trabalho. Para isso, vamos dar dicas de como construir um bom currículo e oferecer orientações para uma entrevista de emprego”, comenta Gabriela Meier, gerente de Recursos Humanos do Grupo Petrópolis.

PAINEL DE EMPREGABILIDADE

Também sob supervisão do Grupo Petrópolis, o painel “Você está Preparada para o Futuro?” vai ter a participação de mulheres que buscam uma oportunidade de trabalho formal e desejam conhecer a realidade do mercado de trabalho. No dia do evento, as interessadas devem levar: carteira de trabalho, RG e CPF. O Sine vai estar presente apresentando as vagas disponíveis na região.

PROGRAMAÇÃO:

14h – Início da Feira/Evento com a comercialização dos produtos e serviços das expositoras e prestadoras de serviços;

15h – Painel Empregabilidade Formal: “Você está Preparada para o Futuro?”

Atividades: palestras, confecção de currículos e divulgação de vagas

17h – Palestra: Marketing Digital e Vendas

18h – Painel: “Empreendedorismo como opção de carreira – Cases de Sucesso”

Empresárias locais: Roberta Salatiel (Confraria da Gula), Thais Nascimento (Thais Nascimento Beauty Studio), Elaine Natalice (Elaine Lingerie)

18h30 – Abertura Evento Cerimonial

Participação: Prefeita Elisa Araújo, Willian Rodrigues Brito – Sebrae, Secretário Rui Ramos

19h – Palestra Magna: “A Magia do Sucesso” – Palestrante Meiry Kamia

Com inscrição pelo Sympla e doção de 1 kg de alimento não-perecível.

Os alimentos recebidos serão revertidos para o Asilo Santo Antônio.

Link: https://www.sympla.com.br/ela-nos-negocios__1717247

21h – Encerramento

SOBRE O GRUPO PETRÓPOLIS

O Grupo Petrópolis é a única grande empresa do setor cervejeiro com capital 100% nacional. Produz as marcas de cerveja Itaipava, Cabaré, Petra, Crystal, Lokal, Black Princess e Weltenburger, Brassaria Ampolis com os rótulos Cacildis, Biritis, Ditriguis e Forévis, as vodkas Blue Spirit Ice e Nordka, a Cabaré Ice, os energéticos TNT Energy Drink e Magneto, o refrigerante It!, o isotônico TNT Sports Drink e a água Petra. Com oito fábricas em operação e aproximadamente 190 centros de distribuição, o grupo é responsável pela geração de aproximadamente 24 mil empregos diretos. Por meio dos projetos ambientais, promove o plantio e manutenção de milhares de árvores, além de ações de sustentabilidade e programa de educação ambiental para escolas municipais. Conta também com o Saber Beber, programa comprometido em orientar as pessoas sobre os benefícios do consumo moderado e as consequências do consumo exagerado de álcool.

Saiba mais em: www.grupopetropolis.com.br e @grupo.petropolis nas redes sociais.