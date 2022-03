Hackers invadiram os sites oficiais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e do Palácio do Buriti, sede do governo do estado, nessa terça-feira (1º). A autoria do ataque foi reivindicada pelo grupo Paraná Cyber Máfia, que debochou da segurança do site.

Uma mensagem deixada pelos hackers também debochou do Tribunal Superior Eleitoral. “Alguém chama a equipe de TI do TSE para cuidar desse servidor aqui HAHAHAH Com certeza, ficará ‘inhackeavel’. Achei que era em Brasília que o pessoal levava segurança a sério. Acho que me enganei. Pau no c* de todos os engravatados de Brasília, vão se f****, seus vermes parasitas”, dizia o texto acompanhado de uma imagem de um palhaço.

O grupo também usou o Twitter para zombar. “Governo do Distrito Federal? Grande abraço pra vocês… ? Senta e chora”, escreveu o grupo. Os sites já voltaram ao funcionamento normal.

Fonte: Portal Novo Norte