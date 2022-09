Um helicóptero com o deputado federal Hercílio Diniz, caiu na tarde desta quarta-feira (21), em Engenheiro Caldas, cidade do Vale do Rio Doce. Além do deputado, candidato à reeleição, também estavam na aeronave, o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso, o locutor Luciano Viana e o piloto Fabiano Rufino.

Todos foram socorridos com ferimentos por ambulâncias e encaminhados para atendimento hospitalar em Governador Valadares.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.