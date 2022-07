O Hospital Dr. José Maria Morais (HJMM), gerido pela Prefeitura de Coronel Fabriciano, realiza a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Promoção da Saúde. Treinamento de brigadistas, palestras sobre segurança e saúde mental no trabalho, aulas de ginástica laboral e até curso de defesa pessoal integram a programação que visa fortalecer a cultura de segurança e saúde ocupacional junto aos trabalhadores do HJMM.

A programação começou na segunda e segue até quinta-feira (28). As aulas são ministradas em grupos por profissionais convidados e parceiros, durante o expediente, contemplando assim o maior número de servidores sem comprometer a rotina hospitalar. Aproximadamente 120 pessoas devem participar das atividades da Semana.

“O objetivo é capacitar e conscientizar nossos servidores para que ele consiga perceber eventuais perigos e agir preventivamente visando à segurança no trabalho e também a sua saúde pessoal (fisiológica e mental). Nosso efetivo está vindo de uma pandemia, e tudo foi muito cansativo, fator que pode aumentar o risco de acidentes. Por isso, estamos em sala de aula para discutirmos propostas de melhorias visando o bem estar de todos”, resumiu o Técnico de Segurança do HJMM e UPA 24 Horas, Marco Antônio Nunes.

Dada a aceitação dos primeiros dias de atividade, a expectativa da gerência do HJMM é estender as atividades ao longo do ano, abrangendo os demais colaboradores.

TREINAMENTO DE BRIGADISTAS

Cerca de 30 funcionários participam do treinamento de brigadistas, ministrado pelo 5º Pelotão de Bombeiros Militar. São repassadas instruções sobre o uso correto de extintores e demais equipamentos de combate a incêndios e como agir e retirar pacientes num eventual sinistro. O HJMM possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que comprova que o prédio possui condições seguras para abandono em caso de pânico, acesso fácil para os integrantes do Corpo de Bombeiros e equipamentos para combate a incêndio.

SAÚDE MENTAL

Mais do que identificar e eliminar ameaças visíveis à segurança no ambiente ocupacional, a direção do Hospital Dr. José Maria Morais também preocupa com a saúde integral dos seus colaboradores, em especial, a mental. Por isso, a máxima “mente sã, corpo são” é abordada por meio de atividades práticas durante a semana.

A programação trouxe uma palestra sobre Defesa Pessoal, focada em como o funcionário deve agir em caso de ameaça a sua integridade física. Já a ginástica laboral ofereceu aulas de Lian Gong em 18 terapias, ginástica terapêutica e preventiva chinesa, com profissional de Educação Física do programa Mexa-se. As atividades visam diminuição da ansiedade, promoção do autocuidado e melhora da concentração e da autoestima dos servidores do HJMM.

META É ZERAR ACIDENTES

Em 2022, foram registrados seis acidentes de trabalho no Hospital Dr. José Maria Morais e UPA 24 Horas, a maioria deles envolvendo o manuseio de objetos perfuro-cortantes e sem grande gravidade. Conforme parâmetros da Organização Internacional do Trabalho (OTI), que medem a segurança no trabalho a partir das Taxas de Frequência e de Gravidade de acidentes, os índices do município são considerados muito bons.

A Taxa de Frequência do HJMM e da UPA é de 6,49 e a de Gravidade, próximo de 0. Conforme a OTI, até 20 o índice é considerado muito bom. Mas a meta do município é zerar os números, garantindo assim a segurança e integridade de todos. “A proposta da semana é trazer temas que possam agregar aos nossos servidores, visando à melhoria da rotina e do atendimento ao usuário e conscientizá-los da importância da segurança no trabalho”, explica a gerente administrativa do HJMM, Llinay Cavalcante.

“Pretendemos renovar os treinamentos, investir em mais atividades e atualizações que possam melhorar o ambiente de trabalho, deixar a equipe mais unida e eliminar eventuais acidentes”, completa Llinay Cavalcante.