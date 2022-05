A grande festa do setor produtivo, o Dia da Indústria, foi realizada nessa quinta-feira (26), no Minascentro, em Belo Horizonte. O evento, além de celebrar as conquistas do setor produtivo e reconhecer os empresários que atuaram ativamente para o desenvolvimento da indústria em Minas Gerais, também foi marcado pela posse da nova diretoria eleita e designada da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) para o triênio 2022-2025.

Flávio Roscoe, empresário do setor têxtil, continua à frente da instituição e fez uma retrospectiva dos quatro anos de sua primeira gestão, destacando o enfrentamento de crises, como a greve dos caminhoneiros, rompimento de barragem em Brumadinho, e a liderança na defesa dos setores industriais como a batalha para a manutenção das atividades minerárias, fundamental para a economia do estado. O líder empresarial também destacou a ação da federação mineira no enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19. “Criamos, desenvolvemos e doamos 1.700 ventiladores mecânicos, doamos leitos em hospitais de todo o estado e, por meio do Senai, distribuímos álcool em gel, jalecos e demais equipamentos de proteção”.

“Vou aproveitar a oportunidade da presença das principais autoridades do Brasil para trazer mais trabalho” disse Roscoe, se dirigindo ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que prestigiou o evento. “Presidente Bolsonaro, a indústria demonstrou toda a sua força nos momentos mais difíceis que nosso país enfrentou. A indústria e seus trabalhadores demonstraram do que são capazes quando convocados em prol de nossa sociedade. E, portanto presidente, a indústria precisa ter voz. Precisamos ter uma política industrial em nosso país”, ressaltou Roscoe, solicitando a recriação do Ministério da Indústria e Comércio.

O empresário também citou o empenho e trabalho da instituição para desburocratizar cada vez mais o estado de Minas Gerais. “E por isso enalteço a sensibilidade e, principalmente, a coragem de nosso governador Romeu Zema e toda sua equipe. Encontramos nestes quatro anos um ambiente favorável, um governo que favorece o diálogo, que atua de forma técnica e ética”, ressaltou.

“Minas é um estado muito especial, pois é a casa de todos os brasileiros que trabalham e produzem”, afirmou o Presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmando que seu governo tem o compromisso de buscar o melhor para o povo brasileiro e fazer com que nosso País seja reconhecido no mundo todo. “A política externa do Brasil nunca esteve tão bem”, pontuou citando as tratativas com a Rússia para o fornecimento de fertilizantes e o convite do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para participar da Cúpula das Américas.

“Sinto-me em casa ao participar de uma cerimônia como a do Dia da Indústria, dentro de um novo Minascentro revitalizado e junto a centenas de empresários que tanto contribuem para o desenvolvimento do nosso Estado. Em Minas, uma das marcas da nossa gestão é justamente a atração de investimentos. Trabalhamos para criar um ambiente de negócios atrativo e desburocratizado”, afirmou o governador mineiro, Romeu Zema, que também estava presente no Dia da Indústria 2022.

DESTAQUES DA INDÚSTRIA

O Dia da Indústria é comemorado, em Minas Gerais, desde 1960, com uma celebração que homenageia os empresários que, com dedicação, empreendedorismo, persistência e visão de futuro, ajudam a solidificar o setor industrial de nosso estado. No evento deste ano, foram entregues as honrarias industrial do Ano, Mérito Industrial, Comenda Ordem do Mérito da CNI e Construtor do Progresso referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022.

Robert Carlos Lyra, presidente da Delta Sucroenergia, foi escolhido o Indústrial do Ano de 2022. “A minha história com o setor sucroenergético foi do nordeste ao sudeste, mas me encantei por Minas Gerais, pois além de ter minério, possui terras férteis e um povo trabalhador. Sinto-me grato e orgulhoso pelos mais de quatro mil postos de trabalhos diretos e oito mil indiretos gerados”, afirmou Lyra, pontuando que a Delta é a maior usina do estado e uma das maiores do país.

Também receberam o reconhecimento Marco Antônio Tonussi, diretor de marketing e mercado da Tacom Projetos de Bilhetagem Inteligente (2020), Sergio Leite de Andrade, diretor-presidente da Usiminas (2021). Segundo Tonussi, o projeto Inspirar, que desenvolveu os respiradores, deixou como legado as milhares de vidas que foram salvas com o equipamento e também, a certeza de que o povo mineiro, quando desafiado, é capaz de desenvolver coisas extremamente interessantes e complexas. “A reflexão que deixo, neste momento de celebração, é a necessidade que temos de deixar de sermos dependentes de produtos e insumos de outros países, principalmente, em áreas críticas como a saúde”, reforçou o diretor de marketing e mercado da Tacom.

A Comenda Ordem do Mérito da CNI foi entregue aos empresários Jefferson de Paula, presidente da ArcelorMittal Brasil (2020); Wilfred Theodoor Bruijn “Bill”, CEO da Anglo American Brasil (2021) e Fernando Caram Patrus, presidente da Ligas de Alumínio – Liasa (2022). “Essa homenagem muito me honra e é com muita alegria que a recebo”, agradeceu Bill, que há 30 anos atua no setor da mineração.

Já a honraria Construtor do Progresso – categoria Meio Ambiente, foi entregue a Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no período de 2016 a 2020. Marco Antônio Branquinho Junior, presidente da Companhia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira, foi reconhecido na categoria Pioneirismo Industrial, pelos 150 anos da fundação da empresa. “A homenagem que hoje recebemos da Fiemg enche de orgulho a todos que fazem parte da história da Cedro”, agradeceu Junior, ao receber a comenda. “Ao longo de um século e meio, participamos ativamente do desenvolvimento da indústria têxtil brasileira e com beleza, conforto e proteção, vestimos o Brasil de ponta a ponta”, disse.

Na ocasião, a Fiemg também entregou as comendas Mérito Industrial referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022.

MINASCENTRO

Durante o evento, o consórcio Minascentro Chevals Perfil comemorou a revitalização do Minascentro. E, para marcar a ocasião, uma placa alusiva à reforma do espaço foi descerrada. “É uma alegria reinaugurar o espaço recebendo o Dia da Indústria”, afirmou Rômulo Rocha, representante do consórcio gestor do Minascentro.