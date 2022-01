O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, informou que o trabalho de recuperação da BR-381 no trecho entre Belo Horizonte e o Leste de Minas Gerais deve demorar algum tempo. “Há muita instabilidade de solo ainda no local” – cita o ministro.

Tarcísio explicou que o problema foi originário do escorregamento de maciço na rodovia nas proximidades da cidade Nova Era. A estrada ficou espremida e causou o colapso total do pavimento. Será necessário, segundo o ministro, esperar a estabilização total do maciço, porque ainda há risco de movimento de massa de terra.

“Está sendo feito um projeto de restauração definitiva, o que vai necessitar da estabilização geotécnica. Outro projeto está sendo desenvolvido para um desvio pavimentado, que deverá operar por bastante tempo, até a recuperação definitiva do trecho” – explica Tarcísio.

O Ministério da Infraestrutura fez o orçamento e entrou com o pedido de crédito extraordinário que já foi autorizado pelo Ministério da Economia e pelo presidente Jair Bolsonaro. Já na próxima semana será feita a contratação emergencial da empresa que executará os serviços do desvio e da recuperação,.

Conforme informa o ministro, estão todos mobilizados para a solucionar o problema, no entanto, o início das obras dependerá fundamentalmente da estabilização do solo.