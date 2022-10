O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para tempestade e chuva de granizo nesta segunda-feira e também nesta terça (3 e 4) em 373 municípios mineiros. Pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de até 100 km/h, e queda de granizo. Inclusive, na manhã desta segunda-feira (3) a rodovia Fernão Dias, em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas, ficou completamente tomada após chuva de granizo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o fenômeno que intrigou motoristas.

“A previsão para os próximos dias ainda continua com o tempo instável pelo menos até amanhã (4). A partir de quinta-feira (6) começam a diminuir as instabilidades na região. Mas, de maneira geral, é uma época de que normalmente ocorre essas pancadas de chuvas, ocasionado inclusive quedas de granizo, raios e rajadas de vento”, alertou o meteorologista do Inmet, Claudemir de Azevedo.

Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos, alerta o Instituto. Em caso de rajadas de vento, a orientação é para que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

As regiões de Minas que serão afetadas por tempestades e chuvas de granizo são: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste de Minas.