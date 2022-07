Estão abertas até o dia 5 de agosto as inscrições para o Curso em Montagem e Desmontagem de Andaimes em Santana do Paraíso. A iniciativa é da Fundação Renova em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e tem o apoio da Prefeitura Municipal. Podem participar todos os moradores de cidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. A capacitação é gratuita.

O curso tem duração de 40 horas e será realizado a partir do dia 8 de agosto, entre 7h30 e 17h, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Território I, no bairro Josefino Anicio dos Reis, em Santana do Paraíso. As vagas são limitadas a 20 pessoas O interessado deve ter 18 anos e ter concluído o Ensino Fundamental. As inscrições podem realizadas, presencialmente, em qualquer unidade do Cras e Núcleos de Extensão do município. Deve-se levar documentos pessoais e de comprovação de escolaridade.

“Essa oportunidade é para quem busca emprego e nós sabemos que o mercado está aquecido nesta área e em busca de profissionais habilitados. Então, a Secretaria de Assistência Social está de portas abertas através dos Cras, onde nossos técnicos irão atendê-los e realizar a inscrição de cada um de vocês, e lembrando que até mulheres podem realizar o curso”, afirmou a secretária Lenice Mendes Givisiez.