A maior feira de negócios da indústria, do comércio e de prestação de serviços de Minas Gerais também conta com programação gratuita aberta à comunidade. E neste ano, a 32ª Expo Usipa está com inscrições abertas para 68 palestras técnicas até a próxima terça-feira (12). As apresentações acontecem na unidade II do Colégio São Francisco Xavier entre os dias 19 e 22 de julho.

As palestras técnicas são promovidas pelos representantes das empresas expositoras durante o período diurno da feira. “Essa é mais uma oportunidade dos expositores detalharem os produtos e serviços em um ambiente climatizado. Cada palestra tem o tempo estimado de uma hora de duração e acontece nos horários de 8h30 às 11h30 e de 13h às 17h”, explica o presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita.

A Expo Usipa tem como objetivo promover negócios e aquecer a economia da região. “Estão previstas diversas apresentações dentro do segmento industrial e de tecnologia. As palestras técnicas também oferecem à comunidade a oportunidade de se atualizar em relação às novidades do mercado e se autocapacitar”, comenta a gerente administrativa da Usipa, Luiza Elizabete Andrade.

A participação nas palestras técnicas é gratuita, mas as vagas são limitadas. “Os interessados em participar da iniciativa gratuita devem se inscrever no site da Expo Usipa, que é https://expousipa.com/palestras-tecnicas/, clicar em ‘palestras técnicas’, escolher a apresentação desejada e fazer sua inscrição gratuitamente”, detalha Luiza.

32ª EXPO USIPA

A Expo Usipa será realizada entre os dias 20 e 23 de julho, na Usipa, em Ipatinga. O evento conta com o patrocínio das empresas Vale, Convaço e Sicoob Vale do Aço e com o apoio da Fiemg Vale do Aço, Sindimiva, Ternium e Usiminas. Os interessados em visitar a feira podem retirar gratuitamente os ingressos no site da Expo Usipa (www.expousipa.com) ou com alguma empresa expositora.