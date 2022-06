O instrumento viabiliza o acesso aos sistemas de atendimento, concessão de benefícios, processamento da folha de pagamento, cadastro das relações de trabalho do cidadão, entre outras atividades fundamentais para que a autarquia possa cumprir sua missão institucional de reconhecer direitos.

Para se ter uma ideia dessa evolução, o novo contrato representa uma economia de 11% com relação ao contrato de 2018.

Outra busca constante do INSS é pela garantia da qualidade dos serviços, mensurados por transações efetuadas e, portanto, pagos apenas pelo efetivamente entregue.

O INSS também firmou novo contrato com a Telebrás na mesma data para o fornecimento de links de internet. Com isso, as conexões serão mais céleres e estáveis nas unidades de atendimento do Instituto. A medida permitirá que, a cada novo ponto de rede instalado, haja uma minoração dos custos com a Dataprev.

Para o presidente do INSS, Guilherme Serrano, o novo contrato com a Dataprev possibilita ao Instituto “um ganho com a racionalização do serviço, que refletirá em economia para o governo”.

“Avançamos na disponibilização dos dados ao INSS para fiscalização do cumprimento dos acordos de nível de serviço. Com isso, gera mais transparência ao Instituto. Esses acordos estão detalhados e focados na prestação do serviço ao cidadão”, reforçou o presidente da Dataprev, Gustavo Canuto.

ACOMPANHAMENTO

O diretor de Tecnologia da Informação do órgão, João Rodrigues Filho, destaca ainda a autonomia que o novo contrato assegura ao INSS no monitoramento de níveis de serviço e na otimização da gestão dos processos de segurança cibernética.

O acompanhamento da execução contratual será feito pela equipe de fiscalização do contrato, formada por servidores das áreas de tecnologia, administrativa e de benefícios e relacionamento com o cidadão.

Com informações do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS