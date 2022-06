Ampliar o acesso ao acervo do Centro de Memória Usiminas, instalado em imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico de Ipatinga, e promover ações de educação patrimonial para a comunidade. Esses são os principais objetivos do Projeto Implantação do Centro de Memória Usiminas, patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac – 211736).

O projeto prevê a manutenção das Exposições de Arte e Acervo Artístico e Memorial e atividades da Ação Cultural e Educativa do Centro de Memória Usiminas voltadas para estudantes, educadores, escolas e comunidade. São elas: Histórias do Aço (visita mediada na Usina de Ipatinga), Aventura no Viveiro (visita mediada ao Viveiro de Mudas de Ipatinga) e Projeto de Formação com Professores e Educadores. As atividades foram iniciadas em maio e seguem até o fim do ano.

A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, afirma que o projeto realizado pelo Instituto Usiminas pretende movimentar o Centro de Memória Usiminas e estender ações de educação patrimonial a outros espaços. Essa é mais uma das ações conectadas a conceitos da agenda ESG (Environmental, Social and Governance, em português Ambiental, Social e Governança), adotada pela Usiminas e pelo Instituto Usiminas em 2021, como forma de contribuir para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU. “As iniciativas visam contribuir para a construção de uma educação de qualidade, oferecendo para educadores, estudantes e comunidade o acesso ao um rico acervo artístico e histórico no Centro de Memória Usiminas e experiências cheias de conhecimento em outros importantes pontos da cidade”, salienta a diretora.

ATIVIDADES

A próxima Aventura no Viveiro será no sábado (09/07), com sessões às 8h e 14h. O divertido passeio pelo Viveiro de Mudas da Usiminas é conduzido por Flora Manga, em meio a uma das florestas mais ricas em biodiversidade do planeta. A contadora de histórias também conduz a visita guiada à Usina de Ipatinga em “Histórias do Aço”, na terça-feira (12/7), às 8h e 14h. Ao fim da visita, a artista Rosane Dias convida para uma oficina de pintura que usa tintas sustentáveis produzidas com agregado siderúrgico, material gerado em várias etapas da produção do aço.

Para quem quer conhecer os patrimônios históricos, obras de arte e atrativos de Ipatinga sob uma nova ótica, o Rota 60, roteiro que celebra os 60 anos da Usiminas e de sua atuação em Ipatinga, terá uma nova edição neste mês, dia 30/07, partindo da Praça do Canaãzinho (R. Canon), no bairro Canaãzinho, às 8h. No percurso, os visitantes passam pela Usina de Ipatinga, obras de arte pública da cidade, a Casa do Artesão e o Centro de Memória Usiminas, conduzidos por dois personagens muito divertidos.

As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp: (31) 98437-3330. Pelo mesmo canal, o público poderá receber a programação mensal.