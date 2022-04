A Prefeitura de Ipatinga está com um novo Processo Seletivo de Estágio Simplificado em aberto, com oportunidade de vagas em diversas especialidades. O período de inscrições vai até o dia 18 de abril e elas podem ser feitas no site da prefeitura (www.ipatinga.mg.gov.br), sem necessidade de deslocamento ao prédio-sede do poder Executivo. Basta clicar no banner referente ao processo e seguir as orientações.

A pessoa que possuir dificuldade de acesso à internet poderá comparecer ao Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Derhu), no 3º andar do prédio da prefeitura, durante o período de inscrição. O atendimento é feito de 9h às 12h, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados e pontos facultativos. O interessado deverá estar munido de documentos necessários para realização de sua inscrição.

No caso de dúvidas quanto ao procedimento ou dificuldade no preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, o estudante deverá entrar em contato com o Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos pelo telefone (31) 3829-8218, de 9h às 17h, exceto aos sábados, domingos e feriados.

AS OPORTUNIDADES

As vagas disponíveis são para estudantes dos seguintes cursos:

– Arquitetura

– Ciências Contábeis

– Direito

– Engenharia Civil

– Engenharia Elétrica

– Nutrição

– Pedagogia

– Psicologia

– Técnico de Administração

– Técnico de Informática

– Técnico de Recursos Humanos

A relação de inscritos será publicada no dia 19/04/2022, após as 18h, no Diário Oficial que consta no site da prefeitura.