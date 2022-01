A Prefeitura de Ipatinga publicou nessa segunda-feira (17), no Diário Oficial do Município, um novo edital de processo seletivo para contratação de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias. Os selecionados deverão compor o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), observados os termos das leis e demais normas contidas no Edital nº 01/2022.

De acordo com a Secretaria de Administração, o processo seletivo público simplificado será de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, a critério exclusivo do Poder Executivo.

Os candidatos passarão por seleção com prova objetiva de múltipla escolha, prova de títulos, teste de aptidão física e de formação introdutória básica, com caráter eliminatório e classificatório.

Todo o processo é de responsabilidade do IMAM, e as inscrições deverão ser feitas somente pela internet, por meio do endereço eletrônico www.imamconcursos.org.br, no link Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura Municipal de Ipatinga-MG – Edital 001/2022.

São oferecidas 76 vagas, mais cadastro de reserva. A taxa de inscrição é de R$ 67. O edital pode ser acessado, na íntegra, nos endereços dos sites www.imamconcursos.org.br e www.ipatinga.mg.gov.br, no link Diário Oficial, devendo o candidato manter-se informado sobre as eventuais atualizações ou retificações.

VAGAS PcD

Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem no Processo Seletivo Simplificado, em funções cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. São reservadas 5% das vagas em cada função oferecida.