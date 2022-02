O Departamento de Transporte e Trânsito (Detra) da Prefeitura de Ipatinga chama a atenção dos condutores de veículos quanto a intervenções a serem realizadas em dois trechos urbanos no final da avenida Brasil, no bairro Iguaçu, no período de 28 de fevereiro (segunda-feira) a 3 de março (quinta-feira).

Pequena e temporária alteração no fluxo de tráfego, devidamente sinalizada, vai ocorrer em função da execução de obra de infraestrutura na pista para abastecimento de água no recém-construído edifício denominado Iguaçu Nobre, abrangendo o trecho da rotatória entre os bairros Iguaçu, Cidade Nobre e Ideal até o início da rua Diabase, além do trajeto entre a rua Diabase e a rua Monazita.

Mesmo não significando a interrupção do tráfego, já que o trabalho a ser executado será próximo ao meio-fio das vias públicas, sem obstruir a passagem, a ação foi estrategicamente programada para o período do carnaval, tendo em vista a previsão de menor fluxo de veículos na cidade e visando amenização dos transtornos ao público e mais segurança aos trabalhadores.