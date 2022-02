Acompanhado do procurador geral do município, Breno Inácio, e mais três secretários – Roberto Soares (Governo), Paulo George Lacerda (Planejamento) e Leonardo Werneck (Comunicação) -, o prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, conheceu nesta terça-feira (1), em Ribeirão Preto-SP, dados estruturais e operacionais da empresa multinacional GS Inima. A subsidiária brasileira do grupo internacional atua com concessões para prestação de serviços públicos de tratamento e abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário em importantes cidades e unidades industriais do país.

A visita está relacionada à abertura do processo para licitação e renovação da concessão que esteve sob a responsabilidade da Copasa nas últimas décadas, no principal município do Vale do Aço, havendo a perspectiva de que a companhia estadual seja substituída ainda neste ano, após o encerramento de seu contrato.

Em novembro último, o prefeito Gustavo Nunes e assessores fizeram uma primeira visita técnica neste sentido, na cidade de Pará de Minas, referência em Minas Gerais dentro do modelo de concessão plena e onde desde 2015 a empresa Águas de Pará de Minas, do Grupo Águas do Brasil, cuida dos serviços de água e esgoto.

A GS Inima Brasil é um dos cinco mais destacados ‘players’ deste segmento no país. Tem contratos de concessão plena, englobando serviços públicos de água e esgoto, além de contratos de concessão de serviços de esgotamento sanitário. A atuação em Ribeirão Preto acontece há 24 anos, com resultados bastante exitosos.

REFERÊNCIA NACIONAL

“Hoje, a cidade de Ribeirão Preto possui duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) e a concessionária em operação foi a primeira no Brasil a implantar um sistema de geração do biogás produzido no processo de tratamento. Ribeirão Preto é ainda a primeira cidade no Brasil com mais de 500 mil habitantes a ter 100% do esgoto tratado. São referências deste tipo que queremos levar para Ipatinga”, destacou o prefeito Gustavo Nunes.

O secretário de Governo de Ipatinga, Roberto Soares, acrescentou: “Desde o início da atual administração, estamos procurando nos inteirar Brasil afora sobre ‘cases’ de sucesso dentro das áreas de abastecimento e tratamento de água e esgoto. Em novembro, recolhemos subsídios muito relevantes em Pará de Minas, e agora, em Ribeirão Preto, nos aprofundamos no conhecimento da estrutura de outra grande referência, com atendimento a mais de 700 mil habitantes. Estou bastante impressionado com tudo o que vi”, admitiu.