Um público recorde é aguardado no Parque Ipanema, na próxima quarta-feira (7), para acompanhar de perto a grande parada cívica que marcará o bicentenário da Independência do Brasil. A Prefeitura de Ipatinga, por meio das secretarias de Educação (SME) e Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), contando ainda com pessoal de apoio de todas as demais pastas da administração municipal, celebra o momento histórico com uma rica programação, a partir das 8h30, na avenida Roberto Burle Marx.

A celebração dos 200 anos de Independência do Brasil em Ipatinga será aberta com o tradicional hasteamento de bandeiras ao som do hino nacional, seguindo-se um desfile cívico-militar com a presença de mais 80 entidades que promete grande diversidade. Além de alunos e professores de 49 escolas das redes pública e privada, estarão presentes, alguns deles apoiados por viaturas, pelotões da Polícia Militar com grupos de elite e seus cães adestrados, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Departamento Penitenciário – DEPN, Brigada Mirim, Academia Preparatória Militar e SAMU. Há, ainda, confirmação de clubes de serviços, clube de carros antigos, movimentos da terceira idade, escoteiros, igrejas, agremiações esportivas, associações e entidades representativas do município, assim também como performances da Escola Municipal de Artes Cênicas (Emac) e fanfarras da Banda de Música Tenente Oswaldo Machado (TOM) e Congado do Ipaneminha.

“Toda a população de Ipatinga e região está convidada para participar dessa grande festa. Este é um momento importante de reflexão e reverência à nossa pátria, com seus melhores valores e princípios, de valorizar a nossa liberdade e autonomia como nação, dois séculos após o célebre Grito do Ipiranga proclamado por Dom Pedro I”, convoca o prefeito Gustavo Nunes.

INTERVENÇÕES NO TRÂNSITO

Com a previsão de milhares de pessoas se deslocando a pé, de bicicleta e em veículos de transporte e lotação para a área do principal cartão de visitas da cidade, a administração municipal preparou uma série de ações estratégicas para controle do tráfego, com agentes de trânsito do município, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual.

De acordo com a Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), alguns pontos das principais vias no entorno do Parque Ipanema serão interditados a partir da 0h do dia 7 de setembro, em função de movimentações relacionadas com o desfile cívico. São eles: trevo da avenida Guido Marlière que dá acesso ao Parque; final da avenida Maanaim, que dá acesso ao Ipatingão; parte da BR-458, próximo à rotatória, e trecho ao lado do Novo Cruzeiro, na altura do campo. Haverá, ainda, bloqueio da alça de acesso da BR-381 junto à caixa d’água do estádio.

O acesso aos trechos fechados só será permitido aos ônibus credenciados que levarão os alunos para o desfile. Já o estacionamento do Ipatingão, que abriga cerca de 600 vagas, estará aberto ao público somente até às 8h. Após o fechamento da área para o desfile, os motoristas poderão estacionar nas vias do entorno do Parque Ipanema.