Em atendimento a demandas apresentadas pela comunidade, a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), iniciou nesta quarta-feira (26) uma ação de desativação e revitalização da área que funcionava há quatro anos como Ecoponto – reservada para descarte de entulhos -, no bairro Tiradentes. Dado o volume de material acumulado e o paisagismo que será feito no local, o trabalho deve durar cerca de 30 dias.

De acordo com a Sesuma, a Prefeitura de Ipatinga tem interagido permanentemente com lideranças da população, em busca de uma cidade mais limpa, e a identificação e intervenção do poder público em pontos críticos utilizados para lançamento de materiais inservíveis é produto dessa relação de diálogo. “Após a identificação de diversos desses locais, é proposta à comunidade a recomposição paisagística. No caso específico do bairro Tiradentes, iniciaremos o plantio de grama e cerca de 130 mudas de árvores nativas e frutíferas, imediatamente após a limpeza da área. Existe a intenção de transformar o local em uma área de convivência”, destaca o titular da Secretaria, Valter Martins dos Reis.

DENÚNCIAS

A prefeitura adverte que o local do antigo Ecoponto não poderá mais ser utilizado por carroceiros para lançamento de resíduos sólidos, sendo a prática passível de sanções previstas em lei. Fiscais da Sesuma foram orientados a coibirem a prática e, para isso, o governo municipal conta também com a colaboração dos moradores.

As denúncias de descarte irregular de lixo e entulhos devem ser encaminhadas à Ouvidoria Municipal. O contato é feito por meio do telefone 156.

Conforme assinalam os técnicos e gestores da área, a inobservância de cuidados elementares e o desrespeito ao Código de Posturas em relação ao lançamento de materiais inservíveis em áreas públicas, somados à falta de planejamento e sintonia com os horários do serviço de coleta constituem um sério problema ambiental em Ipatinga. Não se trata apenas de uma questão de estética, mas de saúde pública. “Uma cidade limpa se constrói com a união entre o poder público e a comunidade. É importante que os moradores apoiem, sejam parceiros no desenvolvimento de ações positivas para a cidade também na área do meio ambiente, porque isso significa melhor qualidade de vida para todos”, observa o secretário Valter Martins.