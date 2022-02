A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Seção de Controle de Zoonoses, está atuando como apoiadora e facilitadora na intermediação do processo de fornecimento de mais de 1.000 doses semanais da vacina polivalente V8. O projeto é desenvolvido pela empresa Samarco e executado pela ONG Ajuda de Juiz de Fora. As ações acontecem em praças públicas da cidade, desta quarta-feira (2) até o próximo sábado (5), conforme horário relacionado.

De acordo com informações da ONG, os animais receberão doses da vacina V8, que protege contra seis tipos de doenças: cinomose, hepatite infecciosa canina, parvovirose, coronavirose, parainfluenza canina e leptospirose. Vale ressaltar que para ser vacinado o animal deve estar saudável, não esteja gestante e nem amamentando, sem febre ou diarreia, secreção nasal ou ocular e de preferência, previamente vermifugado.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o condutor do animal tenha mais de 18 anos, esteja com documento de identidade, use máscara, leve o cão com guia e coleira, além de sacola para recolher fezes.

De acordo com informações da ONG, os imunizantes, que não são fornecidos pelo estado gratuitamente como o da antirrábica, custariam certa de R$ 80,00/dose no varejo, o que faria os tutores de cães de Ipatinga economizarem cerca de R$ 1 milhão em vacinas ao longo do projeto.

Locais de vacinação:

2 de fevereiro – Praça principal do Canaãzinho (Av. Galiléia, 89) – 8h às 12h e 13h às 17h

3 de fevereiro – Praça principal do Vila Celeste (Av. Luiza Nascimbene) – 8h às 12h e 13h às 17h

4 de fevereiro – Praça central do Limoeiro (Av. José Anatólio Barbosa) – 8h às 12h e 13h às 17h

5 de fevereiro – Campo do Itamaraty (Av. Selim José de Salles – Bethânia) – 8h às 13h