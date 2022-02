O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, assinou na manhã desta sexta-feira (11), nas dependências da Escola Jaime Morais Quintão, convênios que destinam cerca de R$ 9,24 milhões a 23 entidades socioassistenciais. São instituições sem fins lucrativos e que prestam serviços diversos no município.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), o montante é destinado ao pagamento de salários de profissionais que atendem as entidades, além de alugueis e renovação no estoque de insumos.

A destinação dos recursos foi aprovada em plenário pela Câmara de Vereadores no último dia 26, a partir de projeto de lei encaminhado pelo chefe do Executivo. A prefeitura informa que os valores, que não eram corrigidos há três anos e assim impunham certas dificuldades orçamentárias às entidades, foram reajustados em 11%.

“Desde que iniciamos o mandato, nossa administração sempre teve como uma das premissas fundamentais o diálogo, e graças às conversações que tivemos com as entidades sociassistenciais nos últimos tempos, nos inteirando mais detalhadamente acerca das necessidades, foi possível reajustar os valores repassados. Após reuniões de estudos com a nossa equipe de governo, conseguimos encontrar esse fôlego no orçamento do município para que pudéssemos operacionalizar o reajuste que se tornou inadiável. Ipatinga tem muito a agradecer ao trabalho feito por essas entidades, que beneficia tantas pessoas, e agradeço também por confiarem na nossa gestão”, destacou o chefe do Executivo em sua fala aos dirigentes das instituições.

O secretário de Governo de Ipatinga, Roberto Soares, deu mais detalhes sobre os esforços feitos pelo município. “Uma das preocupações que tínhamos, ainda na transição do governo, era com relação a um fator que ocorria todos os anos com a renovação dos convênios. Assim, tivemos várias reuniões orientadas pelo prefeito para que os pagamentos não sofressem nenhum atraso. A administração trabalha de um modo que procuramos sempre nos colocar no lugar dos demandantes do poder público, nos colocando na posição de quem está do outro lado para compreender efetivamente as realidades. Inicialmente, o reajuste seria de 7%, mas atendendo a um pedido das entidades e realizando uma engenharia financeira eficiente, conseguimos chegar aos 11%”, frisou.

ENTIDADES

Das 23 instituições beneficiadas, quatro são de acolhimento para idosos; duas residências inclusivas para pessoas com deficiência; três de acolhimento institucional para crianças e adolescentes; uma de acolhimento à população em situação de rua; três serviços de proteção especial para pessoa com deficiência em centro-dia; sete serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e idosos, e quatro de apoio às organizações sociais.

“Esse momento representa o compromisso com cada instituição. Entendemos a importância de cada uma delas como braço de apoio do poder público nessa rede de proteção social às pessoas do nosso município. Nosso objetivo é trabalhar cada vez mais, sempre buscando melhor atendimento dos segmentos que dependem destas ações, e reitero que toda a equipe da SMAS estará sempre à disposição e as portas sempre abertas para atender cada entidade”, salientou a secretária de Assistência Social, Jany Mara Bartolomeu.

A fundadora do Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz (Naemc), Maria Lúcia Valadão, também se pronunciou sobre a assinatura dos convênios: “Gostaria de registrar a alegria proporcionada por esta presteza do governo. Antes, todo início de ano era a mesma coisa, vivíamos aflitos e cheios de incertezas. Porém, nos últimos doze meses não houve nenhum atraso ou dúvida. Em 2021 recebemos adiantado e, neste ano, o convênio foi assinado rapidamente e com um importante acréscimo. Há de se elogiar o que é bem feito, pois hoje estamos recebendo respeito da atual administração”, assinalou.