A Prefeitura de Ipatinga, lançou nesta quinta-feira (24), no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Território 2, no bairro Canaã, os cartões para benefício auxílio-alimentação e natalidade. Até 2021, ambos os benefícios eram captados pelos usuários do serviço na forma de bens de consumo. Com a organização e confecção dos cartões, os beneficiários poderão definir quais itens comprar tanto para consumo alimentar como para montagem de enxoval.

“Em mais uma ação inovadora, a administração municipal adotou os cartões, justamente para que o cidadão tenha autonomia para decidir o que comprar tanto para a alimentação quanto para o atendimento ao seu recém-nascido. Muitas vezes, um item que constava no auxílio não era o que de fato a pessoa estava precisando, e a partir do momento que entregamos um cartão com um crédito, automaticamente estamos auxiliando e elevando o poder de compra deste usuário”, ressaltou o prefeito Gustavo Nunes.

A Secretaria de Governo enfatizou a importância do benefício, como baliza das políticas públicas prioritárias da atual administração. Com esse sistema, a pessoa terá mais tranquilidade para buscar aquilo que realmente necessita.

VALORES

Os valores concedidos nos cartões são de R$ 150 para o auxílio-alimentação, carga válida por 30 dias e renovável de acordo com a necessidade de cada beneficiário, e R$ 600 para o auxílio-natalidade.

“O cartão é um instrumento inovador para que se possa lançar mão, de forma mais prática, desse recurso que é destinado a cidadãos ou famílias em situação de vulnerabilidade social, concedido como política de assistência social no município”, comentou também a secretária de Assistência Social de Ipatinga, Jany Mara Bartolomeu.