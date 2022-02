A Prefeitura de Ipatinga está executando ao longo das últimas semanas obras de extensão na rede elétrica da cidade, promovendo a melhoria da iluminação pública de alguns bairros. De acordo com informações do Executivo, o investimento inicial licitado nessa etapa chega a quase R$ 1,2 milhão. Dentro desse valor estão previstos vários serviços importantes. As ações são viabilizadas com recursos da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (Cosip), abrangendo a instalação de inúmeros postes com luminárias em LED.

O secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Valter Martins dos Reis, adiantou que a expansão atende inicialmente a pontos dos bairros Caravelas, Bom Jardim, Bethânia, Iguaçu, Horto e Centro, visando proporcionar maior segurança aos moradores.

“Compreendemos a necessidade da população e acatamos as reivindicações de regiões que há tempos clamam por mais segurança e bem-estar”, pontuou o titular da Sesuma. Ele destacou ainda que todos os trabalhos estão sendo definidos a partir de visitações e estudos de equipes técnicas, conforme determinação do prefeito Gustavo Nunes, e são parte de um amplo programa concebido pelo governo com o objetivo de ampliar as condições de segurança no município em diversas frentes.