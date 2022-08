A Prefeitura de Ipatinga concluiu nos últimos dias mais uma importante intervenção voltada para a segurança nos principais corredores de trânsito da cidade. Historicamente em condições precárias e oferecendo riscos aos usuários, o trecho rodoviário que vai da entrada do bairro Castelo até a ponte do ribeirão Ipanema, próximo à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), na saída da cidade em direção a Caratinga, agora está servido por luminárias de LED de 150W.

Muito utilizada para deslocamentos até o aeroporto, tráfego de ambulâncias e também um distrito industrial nas imediações, além de ser uma das principais portas de entrada do município, a baixa luminosidade da área era uma queixa antiga.

A administração municipal informa que este é o primeiro estágio do serviço de iluminação na região, adiantando que em breve executará também o projeto de extensão de rede elétrica do trecho que vai da ponte sobre o ribeirão Ipanema até a divisa com o município de Santana do Paraíso.

Os benefícios não se restringem à melhoria das condições de iluminação. Como não possuem filamentos metálicos, mercúrio ou substâncias tóxicas na composição, as novas luminárias não emitem poluentes ao meio ambiente e ainda podem ser recicladas.

Outro trecho também contemplado com novas luminárias, acrescenta a prefeitura, foi a alça da BR-381 nas proximidades da Harsco Corporation, na região do bairro Bom Retiro.

O chefe do Executivo salienta que, “entre outras ações, o governo municipal está priorizando a instalação de iluminação não apenas em regiões com domicílios e comércios, mas também locais ermos que servem de passagem e também aqueles que são usados diariamente como áreas de entretenimento, convivência e lazer, a fim de proporcionar maior sensação de segurança aos moradores e demais pessoas que transitam pelos espaços públicos”. Assim é que, entre outros trechos atendidos, também estão sendo contempladas pistas de pedestres ao longo da avenida Roberto Burle Marx, no Parque Ipanema.