A Prefeitura de Ipatinga realiza ao longo desta semana uma programação diversificada de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesta segunda-feira (4), servidores da Saúde, acompanhados de alunos da escola TOM (Tenente Oswaldo Machado), estão realizando uma ação informativa sobre os direitos das pessoas com TEA no prédio do Executivo.

Para amanhã (5), está programada uma palestra com o tema “Autismo e escola: os desafios e a necessidade da inclusão”, às 13h, no plenário da Câmara de Ipatinga, ministrada pela médica psiquiatra Mariana Finotti e pela psicóloga Mariana Guerra.

PROGRAMAÇÃO

Até quinta-feira (7), estão sendo realizadas blitzen educativas em pontos estratégicos da cidade, com a finalidade de dar maior visibilidade à causa.

Ainda como parte das comemorações, a Secretaria de Educação, em parceria com o Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, realiza seminários de educação inclusiva. Na sexta-feira (8), no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), de 18h20 às 21h, Michelle Malab, escritora, palestrante diagnosticada com síndrome Asperger e mãe de autista, aborda o tema “Cuidando de Crianças com TEA”, direcionado aos pais e educadores. Já no sábado (9), o evento acontece no auditório do Centro Cultural Usiminas, de 7h às 11h, com as participações de Michelle Malab, Leonardo Gontijo (presidente do Instituto Mano Down) e Eduardo Gontijo (artista com síndrome de down).

CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO

No último sábado (2), para lembrar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril, a Prefeitura de Ipatinga abriu oficialmente a programação da Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo, no Parque Ipanema. Com atividades lúdicas, música e muitas brincadeiras, mais de 200 pessoas participaram do evento de lançamento.

Durante a solenidade, o município fez uma entrega simbólica do selo “Empresa Amiga dos Autistas”, destinado aos estabelecimentos empresariais que adotarem política interna de inserção no mercado de trabalho de pessoas com TEA.

Representando o Executivo municipal, o vice-prefeito e também secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Allex Espírito Santo, participou da solenidade e reafirmou o compromisso da administração com a causa autista. “Enquanto poder público, precisamos gerar multiplicadores, esse é um de nossos papéis. Agradeço às empresas que aderiram ao Programa. A inclusão permite que exerçamos a responsabilidade social inerente a cada instituição, permite cumprirmos com nossa missão de proporcionar educação com qualidade para todos, sem distinção”, refletiu.

O vereador Daniel Guedes, defensor da causa e também pai de autista, explica que “o Transtorno do Espectro Autista é uma condição do desenvolvimento neurológico que causa alteração da comunicação social pela presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. É desafiador administrar, minimizar e contornar distúrbios no relacionamento do indivíduo com o meio em que vive, possibilitando uma convivência social mais sensível e desenvolvida”, resumiu.