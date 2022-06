Com o envolvimento de várias secretarias, a administração municipal de Ipatinga realiza no próximo sábado (11), de 8h às 12h, a 6ª edição do programa ‘Prefeitura Mais Perto de Você’, desta vez atendendo os moradores do bairro Bom Jardim e adjacências.

O secretário municipal de Governo, Matheus Braga, lembra que o atendimento do programa, nas cinco edições anteriores, aconteceu nos bairros Bom Retiro, Limoeiro, Canaãzinho, Caravelas e Bethânia, sendo proposta da gestão contemplar todas as regiões da cidade dentro de um calendário já estabelecido.

O secretário da pasta avalia como positivos os resultados do programa e agradece aos munícipes pela aceitação e compreensão de sua importância. “Em todas as edições do programa os munícipes têm comparecido em número bastante expressivo e elogiando a iniciativa da gestão”, mencionou.

Além de atuar em diversas frentes em resposta a demandas dos moradores, o programa tem como foco estreitar laços com as comunidades. Matheus Braga ressalta que o objetivo não é apenas a execução de obras civis, embora elas também façam parte da programação. “É necessário construir pontes afetivas entre o poder público e a comunidade e, assim, nos tornarmos mais sensíveis e ágeis nas respostas. Nossa gestão quer ouvir mais, estar permanentemente em sintonia com os munícipes, identificar suas prioridades dentro de um processo dinâmico que normalmente requer atualizações segundo as circunstâncias. Além disso, nossa administração trabalha para facilitar a vida do ipatinguense, proporcionando conforto e comodidade aos cidadãos, possibilitando que eles possam ser assistidos mais próximos de suas residências, sem necessidade de se deslocar até o prédio-sede do Executivo”, sintetizou.

SERVIÇOS OFERTADOS

No ‘Prefeitura Mais Perto de Você’ são oferecidos serviços básicos nas áreas de saúde, incluindo a atuação do setor de zoonoses (com teste de leishmaniose em cães, avaliação de esporotricose em gatos, exposição de animais sinantrópicos) e orientações de precaução contra a proliferação do mosquito transmissor da dengue.

Acontecem, ainda, intervenções das secretarias de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Assistência Social, atendimento a microempreendedores individuais (MEI), Defesa Civil, Procon, aula de dança, apresentações culturais e Ouvidoria. As crianças desfrutam de um Espaço Kids com várias recreações.