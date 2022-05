No próximo domingo (15), o grupo Riscando Asfalto realiza em trecho da avenida Amazonas, a tradicional Estrada das Lavadeiras, no Bom Jardim, o 2° Festival Descida Carrinho de Rolimã de Ipatinga. O evento começa às 8h e as largadas serão realizadas num dos pontos mais altos da via pública, que estará interditada durante as exibições. Segundo os promotores, neste ano a participação será por ordem de chegada.

Toda a população está convidada a prestigiar a realização. Após a disputa das baterias e divulgação do vencedor do circuito, a pista será liberada aos veículos automotores. Uma das atrações, para aqueles que se sentem intimidados em descer o morro sozinhos, é o tradicional “trenzinho”, com vários carrinhos acoplados e velocidade controlada por aquele que puxa o pelotão. A previsão é de que o Festival termine ao meio-dia.

Aqueles que possuem um carrinho de rolimã e quiserem descer a ladeira devem levá-lo e também utilizar equipamentos de proteção individual, como calçado fechado, luvas e capacete.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Ipatinga, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Copasa e órgãos de trânsito, entre outros. Uma praça de alimentação será montada próximo à linha de chegada, na rotatória atrás do Shopping Vale do Aço.