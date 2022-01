Faleceu às 23 h de ontem (19), a senhora Ita Drummond Alves, pioneira de Ipatinga, aos 101 anos de idade. Tratada carinhosamente pelos amigos como “Dona Ita”, ela era viúva do pioneiro Raimundo Anício Alves, um dos responsáveis pelo movimento de emancipação de Ipatinga, já falecido.

O corpo de Dona Ita será velado das 11h às 14h, no Funeral Hall, no Novo Centro de Ipatinga. Natural de Santa Maria de Itabira, ela completaria em junho próximo 102 anos de idade e chegou em Ipatinga com seu marido e filhos em 1953.

Ita Drummond era mãe do advogado José Edélcio Alves, ex-governador do Rotary Internacional, Geraldo Eder, Raimundo Eustáquio e Edilar. Entre suas atividades, sempre esteve envolvida em trabalhos sociais na comunidade e do Rotary Clube de Ipatinga.