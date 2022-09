A analista política Basília Rodrigues, da CNN Brasil, cometeu mais uma gafe histórica ao comentar as falas do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, durante as manifestações do 7 de Setembro.

“O presidente estreou um capítulo novo na campanha à presidência da República, o da hipersexualização, falando de aspectos sexuais em seu discurso da Independência (…) O que chama a atenção é que o presidente, a exemplo de todos nós, sabemos que na bandeira brasileira está escrito independência ou morte, e não impotência é morte”.

A Bandeira Nacional, de acordo com a legislação brasileira, é um dos símbolos nacionais. A atual bandeira foi implantada por meio de uma lei decretada logo após a Proclamação da República, em 1889. O lema “Ordem e Progresso” foi escrito em letras verdes dentro de uma faixa branca.

OUTRA GAFE

A jornalista que confundiu o lema da bandeira nacional é a mesma que, ao discutir o fechamento das fronteiras brasileiras com países vizinhos por causa do novo coronavírus, em 2020, afirmou que Chile e Equador não fazem parte da América do Sul.

“Não fazem parte da América do Sul. Mas é bom que a gente possa ressaltar que Chile e Equador, que não fazem parte da América do Sul, também fecharam suas fronteiras já há alguns dias para os brasileiros. Apesar de não ter essa proximidade terrestre”, disse Basilia Rodrigues aos telespectadores.

Veja o vídeo postado no Radical News:

Com informações da Revista Oeste