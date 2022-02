A Jovem Pan News cometeu uma gafe na cobertura da invasão da Rússia à Ucrânia. Durante a edição de quinta-feira (24) do Jornal da Manhã, foram exibidas imagens de uma série de disparos de tiros contra um avião e de mísseis no céu, como se fossem imagens do conflito no leste europeu. No entanto, tratava-se de um jogo de videogame.

As imagens foram exibidas no momento em que comentaristas falavam sobre os reflexos do conflito entre Rússia e Ucrânia na economia mundial. O vídeo exibido pelo emissora tinha a marca d’água da rede social Kwai, concorrente do TikTok. O jogo em questão se chama Arma 3 e logo foi identificado pelos gamers de plantão na web.

Além dos internautas repararem nisso, a agência de checagem de notícias Lupa analisou as imagens e confirmou a farsa.

– Na realidade, as cenas foram extraídas do jogo de videogame Arma 3, criado pelo estúdio Bohemia Interactive Studio e lançado em 2013. A história do jogo se passa durante um conflito militar fictício, causado por uma operação fracassada da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), na futura década de 2030 – explica o texto da agência.

A emissora acabou sendo alvo de piada nas redes sociais.

– Simplesmente cenas de Arma 3 no meio da reportagem dos caras – escreveu um perfil.

– Tive que ver o vídeo para crer que a Jovem Pan meteu imagens do jogo Arma 3 como se fosse na Ucrânia. Que nível – escreveu outro internauta.

Nesta sexta-feira (25), o Twitter removeu o vídeo do perfil oficial da Jovem Pan News. De acordo com a Bloomberg, imagens do jogo Arma 3 já haviam sido utilizadas em notícias de conflitos anteriormente. Em 2018, por exemplo, um canal de TV da Rússia incluiu as imagens em uma reportagem sobre os bombardeios na Síria.

Embora o tuíte da Jovem Pan tenha sido apagado, ainda é possível conferir as imagens da gafe em perfis de usuários comuns do Twitter.

Fonte: Pleno.News