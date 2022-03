Instalado desde 2012 na planta da Usiminas em Cubatão, o Laminador de Tiras a Quente (LTQ) completa dez anos de operações registrando recordes. Fruto de investimentos da ordem de R$ 2,5 bilhões, o equipamento atingiu, no ano passado, o recorde anual de produção, com 2 milhões de toneladas. Em dez anos, o LTQ já contabiliza mais de 13 milhões de toneladas produzidas para atender, principalmente, mercados de maior valor agregado.

Os aços produzidos nessa linha trazem inovações tecnológicas que permitem à empresa atender demandas de setores que vão do automotivo, com aços mais resistentes e leves que contribuem para um menor consumo de combustível, à indústria de óleo e gás, com aços que possuem maior capacidade de deformação. Atendem, ainda, áreas como a construção civil, o agronegócio, de implementos rodoviários, entre outros. São tipos de aço de alto valor agregado que anteriormente eram importados pela indústria nacional e passaram a ser atendidos pela Usiminas.

“A implantação do LTQ é um marco para a indústria nacional, que evidencia o foco da Usiminas em inovação, qualidade e modernização tecnológica. Somos referência nos mercados interno e externo na instalação de processos que geram segurança e valor agregado para o setor do aço”, afirma Sergio Leite, presidente da Usiminas.

Os dez anos do LTQ da Usina de Cubatão foram celebrados em encontro ocorrido hoje (8/3) entre o presidente da empresa, Sergio Leite, colaboradores, representantes da Comunidade e do Poder Público como o prefeito de Cubatão, Ademário Silva.