O governador Romeu Zema se reuniu, na manhã de hoje (10), com o ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, que anunciou investimentos de cerca de R$ 5,4 bilhões em Minas Gerais nos próximos anos. Os valores serão aplicados na duplicação e revitalização das rodovias federais BR-381 – que liga Belo Horizonte a Governador Valadares – e BR-262 – no trecho entre Betim e Uberaba, além de investimentos em ferrovias e aeroportos.

“Vamos entregar até o final deste ano 60 quilômetros de BR-381 duplicada. A concessão, que faremos ainda em dezembro, vai trazer investimentos substanciais, e vamos duplicar mais de 160 quilômetros da rodovia”, anunciou o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.

Segundo ele, o edital vai ser publicado em novembro. “O leilão ocorrerá até 24 de dezembro. Vamos bater o martelo da concessionária que irá assumir as obras”, afirmou o ministro. A expectativa é a de que as obras tenham início em janeiro de 2023.

Ainda de acordo com o ministro, outra parte importante da BR-381 será inaugurada este mês. Trata-se do trecho na cidade de Antônio Dias, no Leste de Minas, que contempla o início da operação de dois túneis.

CRESCIMENTO E SEGURANÇA

O governador Romeu Zema, destacou que os investimentos na infraestrutura são importantes para o crescimento econômico e segurança da população.

“Minas Gerais terá muitas obras nos próximos anos nas rodovias federais, que vão complementar o trabalho que estamos realizando nas rodovias estaduais. Vale ressaltar que, em 2022, iniciamos a recuperação de 2,5 mil quilômetros. E, no segundo mandato, assumi o compromisso de completar 10 mil quilômetros de asfalto novo e vias recuperadas em Minas. E com as estradas federais e estaduais revitalizadas, ampliadas e duplicadas, teremos um estado com uma infraestrutura adequada para o crescimento, com mais segurança e facilidades para o mineiro”, afirmou.

Também participaram do encontro o vice-governador eleito, professor Mateus Simões, o secretário nacional de Transporte Terrestre, Felipe Queiroz, e, representando a secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o subsecretário Gabriel Fajardo.