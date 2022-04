Para quem valoriza tempo e, sobretudo, qualidade de vida, a WR Construtora apresenta ao mercado seu mais novo lançamento de salas comerciais no bairro Horto, em Ipatinga. Trata-se do Life, um empreendimento moderno, com diferentes opções de layouts e salas na medida certa para profissionais que almejam instalar consultórios, clínicas médicas, escritórios e muito mais.

Com acesso fácil tanto para quem chega ao bairro vindo do shopping, quanto para deseja sair rápido pela BR, o prédio será erguido na esquina da avenida Castelo Branco com a rua Caviúna, próximo ao posto de combustíveis Shell e ao Horto Grill. Uma localização privilegiada, com ampla rede de serviços em um dos locais com o metro quadrado mais valorizado da cidade.

“Imóvel é moeda forte. E imóvel WR é sinônimo de rentabilidade. De 2012 a 2021, nosso histórico de valorização média entre o preço de um WR adquirido na planta e o seu valor pós-entrega é de mais de 30%. Não por acaso, o Horto ganhará o seu 14º empreendimento WR, o quinto de salas comerciais, se consolidando um dos melhores locais para se fazer negócios no Vale do Aço”, destaca Wallace Barreto, diretor-presidente do Grupo WR.

O Life terá 14 pavimentos, com 54 salas comerciais distribuídas em nove andares, além de três lojas e três pavimentos de garagem. O edifício segue a mesma linha de conforto e estilo de outros empreendimentos comerciais de sucesso da construtora, e muito próximos dali: o Horto Office – onde fica a sede da WR; o The Place, conhecido por sua fachada exuberante e com uma imponente bandeira do Brasil ao topo; o The Office, em construção próximo ao supermercado Mineirão; e o The One, entregue em 2021 aos clientes, na rua Palmeiras.